Светлов: мастерство «Ак Барса» сыграло свою роль в неравных составах

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги выездного матча с «Ак Барсом» (2:4).



«Хочу поздравить команду «Ак Барс» с заслуженной победой и хорошей игрой. Жаль, что мы сегодня возвращаемся домой без очков – у нас закончилась выездная серия. Неплохо играли в этой поездке, и сегодня игра была хороша.



Жаль, что были удаления при счёте 2:1 – мастерство соперника сыграло свою роль, мы пропустили два гола в меньшинстве. Третий гол был уже в формате «5 на 5», но мы не успели там впятером сыграть. Игра была хорошая, самоотдача тоже, я ребятами доволен.



Таратунин? Он не попадал в состав команды ВХЛ, а у нас играет и делает это хорошо. Парень прибавляет, желание у него есть, настрой тоже, так что пока он соответствует команде», — приводит слова Светлова официальный сайт «Ак Барса».

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