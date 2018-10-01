Гудачек: раз идём в зоне плей-офф, значит, старт сезона у «Спартака» неплохой

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек оценил старт столичного клуба в новом сезоне КХЛ.

«Раз идём в зоне плей-офф, значит, старт неплохой. Другое дело, пока не можем обыгрывать топовые команды. Мы хорошо играли на выезде против СКА, местами показывали интересный хоккей против «Автомобилиста». Наконец, два периода на равных мы играли и с ЦСКА. Но проигрывали во всех этих встречах.

В следующем матче против СКА надо будет исправляться. Впереди много матчей, нужно взять максимальное количество очков. Мне понравилось, что с ЦСКА заблокировал 24 броска. Примерно столько же было в игре со «Слованом». Это добавляет уверенности», — приводят слова Гудачека «Известия».

«Спартак» после 11 сыгранных матчей занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 12 очков.