В. Воробьёв: для побед «Динамо» нужно забивать, не сумел достучаться до ребят

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв подвёл итоги проигранного матча с челябинским «Трактором» (0:1).



««Трактор» с победой. По матчу — вторую игру подряд забиваем ноль голов. Чтобы побеждать, нужно забивать. К сожалению, сегодня у нас не все готовы были играть. Не сумел достучаться до ребят, что соперник очень серьёзный», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Динамо» разучилось забивать. О какой системе и работе говорит Воробьёв? Москвичи потерпели четвёртое поражение подряд.

Челябинский «Трактор» на домашнем льду одержал победу над московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:0. Подопечные Владимира Воробьёва завершили выездную серию, потерпев четыре поражения подряд. Команда Германа Титова выиграла второй матч кряду, ранее руководство сообщило, что в случае очередных неудач может уволить Титова.