Квартальнов: допустили ошибку с Исаевым, вратарь немного перегорел

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги после проигрыша «Нефтехимику» (2:4).



«Поздравляю соперника с победой. Исход матча решили важные мелочи. Когда бросают шайбу, нужно быть на линии броска, доставлять шайбу на пятак. В таких простых вещах мы сегодня были хуже. В третьем периоде пытались переломить ход матча, играли самоотверженно, но не доставили тех проблем «Нефтехимику», которые хотели.



Почему заменили Исаева? Сегодня он изначально не должен был играть, так сложилось. Возможно, мы допустили ошибку. Даниил немного перегорел.



Глупые удаления? Мы серьезно работаем над этим моментом, но пока не срабатывает. Особенно для нас это катастрофа. Нельзя делать сопернику таких подарков. Это огромная проблема», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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