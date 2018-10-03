Чудинов: при счёте 6:0 почему бы и не скинуть краги? «Авангард» защитил себя

Защитник «Авангарда» Максим Чудинов поделился впечатлениями от разгрома подмосковного «Витязя» (6:0).

«Немного не хватило до хет-трика? Да, бросал нормально, но в штангу попал. Но ничего страшного. Главное – победа! Хороший был матч, обе команды бились, просто нам сегодня больше повезло, мы лучше играли, по моему мнению. Переломный момент? Даже не знаю, наверное, после второго периода, когда счёт стал 3:0. Мы играли по заданию, в свой хоккей и контролировали ход матча.

Драки? Счёт был уже 6:0, им ничего не оставалось. Но мы, конечно, себя защитили, дали им отпор. Все ребята – красавцы, постояли за себя и за партнёра. И за себя, и за партнёра надо заступаться. При таком счёте почему бы и не скинуть краги? Когда счёт переломный – ничья или минимальное преимущество – конечно, лишние удаления не нужны», — цитирует Чудинова официальный сайт клуба.

Посмотреть видео драк в матче «Витязь» — «Авангард» также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.