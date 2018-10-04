Оши: я сразу обнял Уилсона после новости о дисквалификации

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги дисквалифицировать форварда «столичных» Тома Уилсона на 20 матчей.



«Как только я узнал о дисквалификации, то сразу же ему написал. Когда я увидел его здесь, то обнял и сказал, что мне жаль. Это несчастный случай. Он хочет быть здесь, с нами. Нам будет его очень не хватать, но он всё равно будет рядом.



Да, он помоложе, но в раздевалке он такой большой брат. Он защищает ребят. В других командах тоже есть такие игроки, например Райан Ривз. И когда они у тебя есть, то никто не слоняется без дела и ничем не злоупотребляет. Что ж, придётся взять инициативу другим ребятам, но Том — очень важная часть нашей команды», — цитирует Оши официальный сайт лиги.

Оши — о Маршане: у него плохая репутация. Надеюсь, НХЛ сделает то, что должна