Билялетдинов: когда вратари «Ак Барса» станут играть суперски, будем оставлять

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (2:1).



«Хорошая боевая игра. Мы к ней готовились. Понимали, что замена тренера всегда приводит к чему-то новому. «Динамо» старалось показать себя с лучшей стороны. Мы были готовы к такой игре. Ребята сработали хорошо, в том числе и в меньшинстве. Играли самоотверженно. Я очень доволен и результатом, и игрой.



Игру Зарипова, Попова и Маркова, вернувшихся в состав, оценю положительно. Они серьёзно готовились, сыграли хорошо, вопросов к ним нет.



Как игралось с родной для себя командой «Динамо»? Это наша работа. Нужно профессионально её выполнять.



Ткачёва не было, потому что мы решили, что в этом матче он не будет играть. У нас есть возможность поменять людей, дать им возможность подготовиться, отдохнуть. Не могу сказать, будет ли он играть в следующем матче.



Что касается игры голкиперов, то, когда наши вратари будут играть суперски, будем их оставлять, а когда нет – менять», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.