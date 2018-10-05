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«Каролина» уступила «Айлендерс», Свечников очков не набрал

«Каролина» уступила «Айлендерс», Свечников очков не набрал
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч второго игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Каролина Харрикейнз» принимал на домашнем льду «Нью-Йорк Айлендерс» и уступил в овертайме – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

На 30-й минуте Вальтери Филлпула вывел «островитян» вперёд, но «Каролина» спасла матч, сняв вратаря. За полторы минуты до истечения основного времени отличился Джордан Стаал. Гостям в овертайме принёс победу Джош Бейли, реализовавший большинство.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников, второй номер драфта-2018, в своей дебютной игре в лиге результативными действиями не отметился, трижды бросил по воротам за 11 минут 48 секунд, проведённых на льду.

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» уступил «Бостон Брюинз», который днём ранее разгромно проиграл «Вашингтону (0:7) – «медведи» победили со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Отличились Здено Хара, Райан Донато, Давид Пастрняк и Патрис Бержерон. Отметим, что во всех голах Брэд Маршан выступил ассистентом.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2018, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
1 : 2
0:0, 0:1, 1:0, 0:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Фильппула (Нельсон) – 29:27 (5x5), 1:1 – Стаал (Хэмилтон, Ахо) – 58:25 (6x5), 1:2 – Бейли (Барзал, Пулок) – 60:43 (4x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2018, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
0 : 4
0:2, 0:1, 0:1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Хара (Маршан, Макэвой) – 06:33 (5x5), 0:2 – Донато (Маршан, Бержерон) – 15:34 (5x4), 0:3 – Пастрняк (Крейчи, Маршан) – 36:16 (5x5), 0:4 – Бержерон (Маршан) – 59:48 (en)
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