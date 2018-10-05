«Каролина» уступила «Айлендерс», Свечников очков не набрал

Завершился очередной матч второго игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Каролина Харрикейнз» принимал на домашнем льду «Нью-Йорк Айлендерс» и уступил в овертайме – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

На 30-й минуте Вальтери Филлпула вывел «островитян» вперёд, но «Каролина» спасла матч, сняв вратаря. За полторы минуты до истечения основного времени отличился Джордан Стаал. Гостям в овертайме принёс победу Джош Бейли, реализовавший большинство.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников, второй номер драфта-2018, в своей дебютной игре в лиге результативными действиями не отметился, трижды бросил по воротам за 11 минут 48 секунд, проведённых на льду.

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» уступил «Бостон Брюинз», который днём ранее разгромно проиграл «Вашингтону (0:7) – «медведи» победили со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Отличились Здено Хара, Райан Донато, Давид Пастрняк и Патрис Бержерон. Отметим, что во всех голах Брэд Маршан выступил ассистентом.