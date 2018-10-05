Яндач: два очка по такой игре — это удача для «Магнитки»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал победу над «Адмиралом (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы готовились играть на маленькой площадке, но первую половину матча мы не были готовы на эту игру. Потом, во второй половине, игроки поняли, как действовать на такой площадке. Была борьба, как мы и ожидали, а в конце была удача для нас, потому что в последние минуты мы забили. Хорошо играли в большинстве. Для нас были очень важны два очка сегодня, и во второй половине матча я почувствовал, что команда очень хотела их набрать. Два очка для нас после такой игры – это очень хороший результат, и это удача для нашей команды», — цитирует Яндача официальный сайт «Адмирала».

Уральская команда одержала пятую победу подряд, в свою очередь хозяева потерпели третье поражение кряду.