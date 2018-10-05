Беднар: Варламов оборонял «пятачок», как партизан, придушивая шайбы на подлёте

Наставник «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар оценил игру голкипера команды Семёна Варламова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (4:1).



«Он был хорош. Вратарь оборонял «пятачок», как партизан, придушивая шайбы ещё на подлёте. Когда мы оставались в меньшинстве, Варли был нашим лучшим игроком», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.



Варламов отразил 20 бросков из 21 (95,3%) в игре с «дикарями». Этот матч стал для воспитанника ярославского хоккея 400-м в лиге. До него столько игр в НХЛ проводили только три российских вратаря – Евгений Набоков, Николай Хабибулин и Илья Брызгалов.



В ночь на 7 октября «Колорадо» проведёт домашний матч с «Филадельфией Флайерз».

Маккиннон: Варламов обычно играет хуже, когда получает меньше 40 бросков