Марков прокомментировал слова генменеджера «Монреаля» Бержевена

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков прокомментировал слова генерального менеджера «Монреаль Канадиенс» Марка Бержевена, который рассказал, почему прошлым летом не сохранил в составе российского защитника.

«У каждого свои мысли. Если он так считает, пусть так говорит. Это его мнение. У Радулова и у меня есть своё мнение на этот счёт.

Хочу ли я ему что-нибудь ответить? Удачи Бержевену», — приводят слова Маркова «Известия».

В составе «Монреаля» Марков выступал на протяжении 16 сезонов. В НХЛ он провёл 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности «+64».

В нынешнем сезоне на счету Маркова 4 (1+3) очка в 12 играх регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, ранее Бержевен рассказал, почему «Монреаль» покинул Александр Радулов.