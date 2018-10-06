Бриндамор: в НХЛ Свечников будет великолепным игроком

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после победы над «Коламбус Блю Джекетс» (3:1) прокомментировал игру российского нападающего Андрея Свечникова, набравшего первое очко в официальных матчах на уровне НХЛ.

«Я горжусь этим парнем. Он хочет учиться, и ему надо учиться. Он будет великолепным игроком в НХЛ. Надо не забывать, насколько он молод. Мне приходится постоянно напоминать себе, что он ещё ребёнок. Он играет в НХЛ, и не выглядит так, будто ему здесь не место», — цитирует главного тренера «Каролины» официальный сайт лиги.

В матче с «жакетами» Андрей выступил ассистентом в голе Джордана Мартинука, а также заработал показатель полезности «+1», сделал два хита и провёл на льду 10 минут 43 секунды. Ранее Бриндамор обещал увеличить игровое время россиянина, но он сыграл на минуту меньше по сравнению с первым матчем.