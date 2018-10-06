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«Йокерит» — СКА: в состав гостей не вошли Прохоркин и Кузьменко

«Йокерит» — СКА: в состав гостей не вошли Прохоркин и Кузьменко
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы команд на матч финского «Йокерита» с петербургским СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 6 октября, начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Йокерит»:

Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;
Столлери — Грант, Йормакаа — Плэтт — Н. Йенсен;
Й. Йенсен — Лауридсен, Иконен — Маннинен — Мозес;
Пильстрём — Ниеми — Анттила.

СКА:

Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Якупов;
Хафизуллин — Белов, Кручинин — Бывальцев — Барабанов;
Земчёнок — Зуб, Дергачёв — Коскиранта — Плотников;
Сёмин, Тихонов — Каблуков — Кетов, Николаев.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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