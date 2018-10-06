«Йокерит» — СКА: в состав гостей не вошли Прохоркин и Кузьменко

Стали известны составы команд на матч финского «Йокерита» с петербургским СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 6 октября, начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Йокерит»:



Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;

Столлери — Грант, Йормакаа — Плэтт — Н. Йенсен;

Й. Йенсен — Лауридсен, Иконен — Маннинен — Мозес;

Пильстрём — Ниеми — Анттила.



СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков — Херсли, Гусев — Дацюк — Якупов;

Хафизуллин — Белов, Кручинин — Бывальцев — Барабанов;

Земчёнок — Зуб, Дергачёв — Коскиранта — Плотников;

Сёмин, Тихонов — Каблуков — Кетов, Николаев.



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