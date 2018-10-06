А. Свечников: Брагин – хороший тренер, он многому меня научил

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился мнением о выступлении на молодёжном чемпионате мира и первом номере драфта Расмусе Далине.



«Это большой опыт — играть на молодёжном чемпионате мира. Всегда хочу выступать за сборную. Валерий Николаевич Брагин — хороший тренер, многому меня научил. Я на молодёжном чемпионате мира получил травму плеча. Потом вернулся в команду «Бэрри Кольтс» из ОХЛ, играл, проходя все процедуры. Так получилось, что плечо начало ещё сильнее болеть. А в конце плей-офф в последних двух матчах даже бросать не мог. Из-за этого решил взять паузу, поэтому не поехал на юниорский чемпионат мира.



Реально ли было обогнать на драфте Далина? Мы же не в лёгкой атлетике, чтобы обгонять, а в хоккее. Он играл в Швеции, я — в Канаде. Трудно сравнивать. Конечно, он хороший хоккеист. Будет интересно играть против него в НХЛ», — цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ.

Андрей Свечников набрал первое очко в официальных матчах на уровне НХЛ