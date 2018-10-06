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«Северсталь» победила «Торпедо», прервав серию из четырёх поражений

«Северсталь» победила «Торпедо», прервав серию из четырёх поражений
Хоккей / КХЛ

«Северсталь» встречалась с «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Череповце и закончилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Александра Гулявцева.

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Хозяева открыли счёт на 2-й минуте после результативного броска Сергея Лапина, и этот результат сохранился до старта второго периода. Гости отыгрались стараниями Юрия Сергиенко. Олег Яшин снова вывел хозяев вперёд, отличившись на 41-й секунде третьего игрового отрезка, и хозяева сумели сохранить минимальное преимущество вплоть до окончания игры.

«Северсталь» прервала серию из четырёх поражений кряду, а подопечные Дэвида Немировски проиграли во втором матче подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2018, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
2 : 1
1:0, 0:1, 1:0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Лапин (Калашников, Щербина) – 01:56 (5x5), 1:1 – Сергиенко (Галузин) – 25:14 (4x4), 2:1 – Яшин (Трубачёв) – 40:41 (5x5)
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