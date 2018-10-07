Степан Захарчук заработал удаление до конца матча в дебютной игре за «Адмирал»

Челябинский «Трактор» на выезде громит «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На данный момент счёт 7:2 в пользу команды Германа Титова.

В составе команды Сергея Светлова дебютировал защитник Степан Захарчук, однако доиграть матч до конца не сумел. На 57-й минуте опытный защитник заработал удаление «5+20» за толчок на борт.

Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне опытный защитник принял участие в шести матчах «регулярки» ВХЛ за ЦСК ВВС, забросив 2 шайбы и сделав 2 результативные передачи.



Сезон-2017/18 Степан начинал в составе казанского «Ак Барса». В 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ Захарчук отдал две результативные передачи и набрал 31 минуту штрафного времени. На финише сезона Степан провёл шесть матчей за «Торпедо» из Нижнего Новгорода, отдал одну передачу и заработал 52 минуты штрафа.



Девять сезонов (2009/10 — 2017/18) он был одним из основных игроков «Ак Барса», провёл за команду 371 игру, набрал 74 (16+58) очка и 545 минут штрафа. В 2010 году стал обладателем Кубка Гагарина.