Глазачев: у «Адмирала» были отголоски самоуспокоенности, виноваты все

Капитан «Адмирала» Константин Глазачев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:7).

«Мы играли в свой хоккей. Сравняли счет два раза, и, с одной стороны, ничто не предвещало… С другой — где-то были отголоски самоуспокоенности после хорошей прошлой игры, хоть мы и проиграли. Пытались играть строго, но допустили ошибки. Это которую игру уже приводит к тому, что мы не получаем очки.

Повлияло ли, что матч был ранним? Наверное, дело не в этом. Дело у каждого в головах. Настраиваться нужно лучше. Перед игрой все хорошо с эмоциями было. Повторюсь, прошлая игра очень тяжелая была эмоционально. Мы не восстановились, получили быстрый гол. Потом заиграли, всё было в наших руках, надо было просто продолжать играть в свой хоккей. А получилось так, как получилось… Ни в коем случае не снимаем ответственности, виноваты все.

Хотелось бы извиниться перед болельщиками и попросить поддержать нас в следующей игре. Нам поддержка очень будет нужна. Мы ни в коем случае не сдадимся, характер у нас есть, и мы это постараемся показать послезавтра», — цитирует Глазачева официальный сайт клуба.