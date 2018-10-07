«Даллас» — «Виннипег» — 5:1. Видеообзор матча

Хоккеисты «Даллас Старз» нанесли «Виннипег Джетс» первое поражение в сезоне, обыграв соперников со счётом 5:1. Гол и две результативные передачи записал на свой счёт российский нападающий «Далласа» Александр Радулов, две заброшенные шайбы и два паса внёс в копилку команды его одноклубник Тайлер Сегин.

Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн набрал 3 (2+1) очка. У канадского форварда теперь 601 (256+345) очко в 669 матчах за «Старз» в НХЛ. Он стал вторым игроком в истории (после Майка Модано, в чьём активе 1359 очков), набравшим столько очков за техасский клуб. Напомним, статистика в плей-офф учитывается в отдельном зачёте.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор матча.