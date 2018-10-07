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«Автомобилист» одержал 15-ю победу подряд, обыграв «Куньлунь Ред Стар»

«Автомобилист» одержал 15-ю победу подряд, обыграв «Куньлунь Ред Стар»
Хоккей / КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде был сильнее «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Андрея Мартемьянова.

Хозяева дважды выходили вперёд в ходе матча после точных бросков Кори Кейна и Майкла Латты, однако гостям неизменно удавалось отыгрываться усилиями Никиты Трямкина и Найджела Доуса. Исход матча решился в третьем периоде, когда цели достигли броски защитников «Автомобилиста» Алексея Василевского и Дениса Бодрова. Окончательный счёт установил Франсис Паре, поразивший пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2018, воскресенье. 12:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2 : 5
1:0, 1:2, 0:3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Бек (Кейн) – 11:59 (5x5), 1:1 – Трямкин (Рассейкин, Грачёв) – 25:06 (5x5), 2:1 – Латта – 25:44 (5x5), 2:2 – Доус (Секстон, Да Коста) – 31:26 (5x5), 2:3 – Василевский (Грачёв) – 44:27 (5x5), 2:4 – Бодров (Паре) – 51:19 (5x5), 2:5 – Паре – 57:37 (en)

«Автомобилист» продлил победную серию до 15 матчей, клуб из Екатеринбурга не потерял ещё ни одного очка и укрепил лидерство в Восточной конференции.

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