«Автомобилист» одержал 15-ю победу подряд, обыграв «Куньлунь Ред Стар»

Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде был сильнее «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Андрея Мартемьянова.

Хозяева дважды выходили вперёд в ходе матча после точных бросков Кори Кейна и Майкла Латты, однако гостям неизменно удавалось отыгрываться усилиями Никиты Трямкина и Найджела Доуса. Исход матча решился в третьем периоде, когда цели достигли броски защитников «Автомобилиста» Алексея Василевского и Дениса Бодрова. Окончательный счёт установил Франсис Паре, поразивший пустые ворота.

«Автомобилист» продлил победную серию до 15 матчей, клуб из Екатеринбурга не потерял ещё ни одного очка и укрепил лидерство в Восточной конференции.