Романцев: второй период с рижским «Динамо» — лучший для «Сибири» в сезоне

Нападающий «Сибири» Данил Романцев прокомментировал победу над рижским «Динамо» (6:3) и первый хет-трик в КХЛ.



«Последний раз хет-трик оформлял в прошлом сезоне, когда играл в ВХЛ за «Кузню». В начале сезона «Сибирь» в целом буксовала, так что и каждый из нас не показывал свой максимум. Надеюсь, последние победы дадут позитив и мы пойдём дальше. Никто не забывает, в каком мы положении. Ещё матч с ЦСКА команда отработала на сто процентов, не забила, но определённый заряд получила.



То, что я выхожу в большинстве, добавляет уверенности. Это игровое время, время в атаке. Что до нашего большинства, то мы изменили сочетания, надо время, чтобы сыграться. Да и соперники разбирают «Сибирь». Второй период с рижским «Динамо» — лучший в сезоне по активности и результативности», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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