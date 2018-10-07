Радулов: у «Далласа» много хороших игроков, но состав на бумаге решает не всё

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов надеется, что в нынешнем сезоне его команде удастся пробиться в плей-офф Кубка Стэнли.

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«Мы в прошлом сезоне с «Далласом» не попали в плей-офф. Получается, у меня был отпуск с 7 апреля. Это впервые в моей карьере, что так долго. Не хочу, чтобы так происходило вновь. Да, у «Старз» есть много хороших игроков, но состав на бумаге решает не всё. Нужно выходить и играть», — цитирует россиянина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Даллас» стартовал в новом сезоне с двух домашних побед над «Аризоной Койотс» (3:0) и «Виннипег Джетс» (5:1). В этих матчах Радулов забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.