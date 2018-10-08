Андрей Свечников забросил свою первую шайбу в НХЛ

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил свою первую шайбу в официальных матчах Национальной хоккейной лиги. В домашней встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (идёт третий период, счёт — 7:5 в пользу хозяев). Ассистентами выступили защитники Джастин Фолк и Кэлвин де Хаан.

Также в этом матче Свечников отметился результативной передачей. Всего в нынешнем сезоне россиянин набрал 3 (1+2) очка в 3 матчах.

Стоит отметить, что в игре с «ураганами» ворота «Рейнджерс» защищает Александр Георгиев, для которого этот матч стал дебютным в сезоне.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Андрей Свечников был выбран «Каролиной» в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2018 года под общим вторым номером. Ранее юный нападающий выступал за «Маскигон Ламберджэкс» в USHL и за «Бэрри Кольтс» в OHL.