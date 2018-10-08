Кожевников: без Захарчука было спокойнее, от таких людей надо избавляться

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал момент с силовым приёмом Степана Захарчука на Артёме Пеньковском в матче «Адмирала» с «Трактором».

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«Без Захарчука спокойнее и меньше травм было для всех. Его желание по игре понятно, но у него и так проблем хватало. Нельзя так, конечно, делать. От таких людей надо избавляться. Без него было спокойнее.



Нужно ли КХЛ наложить на Захарчука пожизненную дисквалификацию? Я так не считаю. Этим должны заниматься другие люди. Я просто говорю, что без него было спокойнее. Просто есть люди, которые от природы награждены талантом травмы наносить. Тем более человек хотел себя показать — вот только что он хотел показать?» — сказал Кожевников «Чемпионату».



Ранее «Чемпионат» сообщал, что Пеньковский после силового приёма Захарчука может пропустить остаток сезона из-за полученной травмы.

Видео удаления Захарчука можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.