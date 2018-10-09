Падакин: вопрос, почему я не играл в Казани, нужно задавать не мне, а тренерам

Нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин рассказал о периоде карьеры в казанском «Ак Барсе».

«Не беспокоит ли меня травма? Я уже месяц назад восстановился. Но некоторое время ждал шанса выйти на лёд в официальной игре. Вот за «Нефтехимик» теперь выхожу и играю. Так что всё хорошо. Почему я не заиграл в «Ак Барсе»? Ну знаете, я думаю, это вопрос не ко мне. Потому что из-за травмы у меня был перерыв всего в две недели. В остальном я прошёл всю «предсезонку» и не сильно выпал из ритма. Думаю, вопрос, почему я не играл, нужно задавать не мне, а тренерам. Я забыл то, что было, и сейчас нахожусь в новой команде. И очень рад этому. Думаю, когда начался регулярный чемпионат КХЛ, я всё понял. И попросил об обмене.

С главным тренером я ни разу не разговаривал в ходе «предсезонки». А с генеральным менеджером много общались и в ходе неё, и в момент перехода в «Ак Барс». Я старался закрепиться в команде, но не сложилось. Не знаю, чья это вина, но не Якубова. Оказался в «Нефтехимике» — и у меня как с чистого листа всё началось. Мне очень хотелось перейти в этот клуб, играть за его команду.

Переход в «Ак Барс» был ошибкой? Я не выбирал. Это «Сочи» меня обменял. В истории с обменом в «Ак Барс» у меня не было выбора, куда идти. «Ак Барс» меня выкупил, и за мной слова не было. Куда меня обменяли — туда я поехал», — приводят слова Падакина «Известия».