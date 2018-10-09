Загидулин: матч с «Автомобилистом» — это проверка на прочность для «Металлурга»

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Артём Загидулин поделился впечатлениями от старта сезона КХЛ и ожиданиями от противостояния с лидером чемпионата «Автомобилистом».

«Думаю, начал неплохо. Буду продолжать работать и стараться улучшать все показатели. Кстати, коэффициент в 2,4 шайбы за игру – это многовато. Нужно его уменьшать. Приятно получать авансы от главного тренера. Буду продолжать работать, оправдывать доверие. Вообще же мне очень помогает Василий Кошечкин. Он постоянно подсказывает в различных игровых моментах, я ему за это очень благодарен. Козыри Васи — это, конечно же, огромный чемпионский опыт игры в КХЛ и в сборной, а также габариты.

За счёт чего одержали шесть побед подряд? Это вопрос к нашему тренерскому штабу. Наша задача — находиться в воротах и ловить шайбы. Но очень здорово, что команда прибавляет, большая работа всегда даст результат. Игра с «Автомобилистом»? Екатеринбург очень хорошо начал сезон, является лидером чемпионата. Для нас такая встреча будет хорошей проверкой на прочность. Постараемся сохранить нашу серию. В чём их козыри? Наверное, в балансе состава. У Екатеринбурга хорошее нападение, но и в защите команда играет отлично», — цитирует Загидулина Russia-Hockey.