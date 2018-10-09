«Адмирал» уступил «Куньлуню», потерпев пятое поражение подряд

Во Владивостоке местный «Адмирал» потерпел поражение во встрече с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», игра закончилась со счётом 2:3. Дальневосточная команда продлила неудачную серию до пяти матчей.



К 34-й минуте китайская команда обеспечила себе преимущество в две шайбы: точные броски сумели записать в свой актив Грег Сквайрз и Марк-Андре Граньяни. Подопечные Сергея Светлова сумели восстановить равновесие в счёте благодаря заброшенным шайбам Константина Глазачева и Сергея Конькова. Решающий гол на 59-й минуте забил форвард «Куньлуня» Брэндон Ип.

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Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19