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«Адмирал» уступил «Куньлуню», потерпев пятое поражение подряд

«Адмирал» уступил «Куньлуню», потерпев пятое поражение подряд
Хоккей / КХЛ

Во Владивостоке местный «Адмирал» потерпел поражение во встрече с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», игра закончилась со счётом 2:3. Дальневосточная команда продлила неудачную серию до пяти матчей.

К 34-й минуте китайская команда обеспечила себе преимущество в две шайбы: точные броски сумели записать в свой актив Грег Сквайрз и Марк-Андре Граньяни. Подопечные Сергея Светлова сумели восстановить равновесие в счёте благодаря заброшенным шайбам Константина Глазачева и Сергея Конькова. Решающий гол на 59-й минуте забил форвард «Куньлуня» Брэндон Ип.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2018, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
2 : 3
0:1, 1:1, 1:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Сквайрз (Лунд, Лаюнен) – 07:27 (5x5), 0:2 – Граньяни (Сквайрз, Николлс) – 34:02 (5x5), 1:2 – Глазачев (Мерескин, Дьяков) – 36:15 (5x5), 2:2 – Коньков (Черников) – 42:30 (5x5), 2:3 – Ип (Сен-Пьер, Бек) – 58:38 (5x4)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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