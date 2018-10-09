Корягин: главная проблема «Амура» — провальные третьи периоды

Защитник хабаровского «Амура» Глеб Корягин поделился впечатлениями от выигранного матча с челябинским «Трактором» (3:1). Хоккеист отметил, что главная проблема его команды — слабая игра в третьих периодах.



«Сегодня хорошо сыграла вся команда, мы наконец сумели выполнить всё то, о чём договаривались перед игрой и в перерыве, не удалялись и сумели победить. Мы недовольны тем, что сумели взять лишь два очка в домашней серии, поскольку не уступали соперникам по игре — это придаст дополнительную мотивацию на выезд.

Провальные третьи периоды? Это наша главная проблема, мы разобрали ошибки и наконец смогли правильно сыграть в концовке встречи и одержать победу», — передаёт слова Корягина корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.