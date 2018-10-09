Тапола: «Куньлунь» сразу хотел забить третий гол, но хоккей — игра психологии

Главный тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола поделился впечатлениями от выигранного матча с дальневосточным «Адмиралом» (3:2).



«Хоккей — это игра психологии и менталитета, всё очень быстро меняется. Мы хорошо играли на старте, матч можно разделить на две половины: в первой лучше были мы, во второй — «Адмирал». До счёта 2:0 «Куньлунь» действовал уверенно, но очень захотели забить третий гол и всё решить, однако тут уже не получилось. Неудачи деморализовали команду, но потом мы хорошо сыграли в меньшинстве и большинстве. Мы забили гол и получили два очка, я рад победе. Не всегда побеждает лучшая команда», — рассказал тренер на пресс-конференции.

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