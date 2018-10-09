Казаков: в матче со «Слованом» игроки «Сибири» выглядели несвежими

Нападающий новосибирской «Сибири» Максим Казаков прокомментировал поражение от братиславского «Слована» (1:2 ОТ).



«Выглядели сегодня какими-то несвежими. Но мы боролись. Не всё получалось. Хорошо, что смогли забить, но всё равно проиграли. Не знаю, дело ли в физике или психологии. Мы хотели выиграть, но удаление, гол. До буллитов не хотелось доводить.



Удаление в овертайме было обоснованное? Лучше бы его не было. Домашнюю серию оценю на тройку. Играли в принципе два матча неплохо, ЦСКА не смогли забить. Сегодня взяли очко, но для «Сибири» этого недостаточно», — сказал Казаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

«Сибирь» уступила «Словану» на домашнем льду

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