Андрей Свечников в матче с «Ванкувером» забросил свою вторую шайбу в НХЛ

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил свою вторую шайбу в официальных матчах Национальной хоккейной лиги. В домашней встрече с «Ванкувер Кэнакс» (идёт второй период, счёт — 4:3 в пользу «Харрикейнз») он поразил ворота соперника на 22-й минуте. Ассистентами выступили защитники Джейккоб Славин и Даги Хэмилтон.

Напомним, 8 октября в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (8:5) 18-летний россиянин поразил ворота соотечественника Александра Георгиева и стал первым хоккеистом, родившимся в 2000-х, кто отметился голом в лиге. Всего в нынешнем сезоне россиянин набрал 4 (2+2) очка в 4 матчах.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Андрей Свечников был выбран «Каролиной» в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2018 года под общим вторым номером. Ранее юный нападающий выступал за «Маскигон Ламберджэкс» в USHL и за «Бэрри Кольтс» в OHL.