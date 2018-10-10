Радулов: «Торонто» забил все свои голы из-за наших ошибок

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:7).



«Сегодня соперник забил все свои голы из-за наших ошибок, «Торонто» хорошо использовал свои моменты. «Кленовые листья» здорово играют при численном преимуществе. В матче с нами «Торонто» был лучшей командой, нежели мы», — приводит слова Радулова Dallas News.



Радулов, набравший 7 (3+4) очков в трёх матчах, делит пятое место в списке лучших бомбардиров сезона. Во встрече с «Мэйпл Лифс» Александр отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами, но игровое время Радулова едва превысило 17 минут (17.02).

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