«Вашингтон» — «Вегас»: Евгений Кузнецов забросил свою 3-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил шайбу в матче регулярного сезона с «Вегас Голден Найтс» (1:0, продолжается второй период). Ассистентами выступили защитник Джон Карлсон и форвард Никлас Бекстрём. Ворота «Вегаса» защищает Марк-Андре Флёри.

Эта шайба стала для российского нападающего 3-й в сезоне. Всего в НХЛ он отметился 269 (83+186) баллами за результативность в 343 матчах.

Видео взятия ворот в исполнении Кузнецова доступно для просмотра в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Напомним, в 2018 году Кузнецов стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли. На пути к трофею «столичные» одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).