Флёри: будет приятно вернуть «Вашингтону» должок за поражение в финале

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри поделился ожиданиями от матча с «Вашингтон Кэпиталз». Команды выясняли отношения в финальной серии Кубка Стэнли—2018, и тогда успех праздновал столичный клуб, победивший со счётом 4-1.



«Я жду матча с «Вашингтоном». Они нас обыграли в прошлом сезоне. Будет приятно вернуть им должок. Я до сих пор не отошёл от этого. Я смотрю записи, как они празднуют, и мне досадно. Но начался новый сезон, так? Всё начинается сначала.



Когда проигрываешь, счёт не так уж важен. Я уверен в команде, убеждён, что, если мы будем играть правильно, у нас всё получится. «Вегас» придёт в себя, у нас отличная команда. Впрочем, проигрывать всегда неприятно на любом этапе. Для нас важно каждое очко. В концовке сезона идёт упорная борьба, там всё имеет значение, и старт чемпионата очень важен», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.

Флёри: хочу выиграть «Везина Трофи», у меня нет индивидуальных призов