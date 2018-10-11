Кузнецов: чтобы стать MVP, нужно вкалывать 365 дней в году. Я к такому не готов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отреагировал на хвалебные слова партнёров по команде в свой адрес после матча с «Вегас Голден Найтс» (5:2).

«Я лучший? Меня это абсолютно не колышет. Чтобы стать MVP, ты должен вкалывать как проклятый 365 дней в году. Я к такому не готов. Я хочу получать удовольствие от игры. Хочу принимать рискованные решения, даже когда в этом нет необходимости. Вам со стороны не каждый раз легко понять их замысел или оценить, насколько это сложно, но, чтобы быть лучшим игроком НХЛ, нужно подниматься на следующий уровень, играть ещё лучше. Это очень тяжело. И самое главное — ты обязан быть сфокусированным нон-стоп, круглый год. А я не хочу. Некоторые игроки, наверное, поймут, что я имею в виду. Это просто не мой стиль.

Для меня в этом хоккей и заключается. Знаете, я несколько дней назад смотрел фильм о бразильских футболистах. Для них день матча — это главный день года. Они наслаждаются, упиваются этими моментами, всё время улыбаются, танцуют. Вот и я стараюсь делать то же самое — получать наслаждение от каждой секунды, проведённой на льду. Никогда ведь не знаешь, когда придётся заканчивать с этой игрой», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.