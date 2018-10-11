Билялетдинов: Галиев и Ткачёв стараются, много работают — у них не получается

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал об изменениях в составе команды и поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком», который пройдёт сегодня, 11 октября, в Казани, начало встречи — в 19.00 мск.

«Что с Малыхиным? Пока играют другие, сейчас Попов, мы дали ему возможность сыграть, он давно не играл. Потом будут играть Свитов, Малыхин. Думаю, что Свитов в этом месяце не сыграет. Результативность Галиева и Ткачёва? Стараются, много работают, но пока у них не получается.

«Спартак» — быстрая команда, очень много прессингует. Есть игроки, которые умеют забивать. Поэтому надо ответственно подойти к матчу, будет напряжённая игра», — цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».