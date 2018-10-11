Титов: к хоккеистам «Трактора» нет претензий, до гола играли на равных

Главный тренер «Трактора» Герман Титов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (0:5).



«Счет на табло, в принципе до пропущенного гола играли на равных, ребята старались, имели моменты, но не забили. Пропустили два гола во втором периоде, на третий выходили настроенными, но в первой же смене пропустили. Без голов не бывает побед, к ребятам нет претензий, за исключением того, что не забили. Мастерство игроков «Салавата» сказалось, сегодня оно было выше.



Очередное поражение «Салавату»? Мы не можем понять, как пробить Метсолу, никак не найдём подхода к этому вратарю. Неудачный запрос на вне игры? Я получил сверху от помощников, они сказали, что было «вне игры», но ошиблись», — передает слова Титова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

«Салават Юлаев» разгромил «Трактор», у Метсолы — «сухарь»