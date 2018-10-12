«Нью-Джерси» – «Вашингтон»: Евгений Кузнецов проиграл 14 вбрасываний из 17

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз», действующего обладателя Кубка Стэнли.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провёл на льду 20 минут 9 секунд, заработал две штрафные минуты и показатель полезности «-1». Крайне неудачным образом российский нападающий отыграл на вбрасываниях. Уроженец Челябинска выиграл только три попытки из 17 (18%). Его основным оппонентом на точке был Павел Заха, у которого Кузнецов выиграл только одно противостояние на точке из 13.

«Дьяволы» одержали разгромную победу со счётом 6:0. Дублем отметился Кайл Палмьери, по шайбе на счету Маркуса Юханссона, Брайана Бойла, Блейка Коулмана и Жан-Себастьяна Ди. Кейт Кинкейд отразил 21 бросок.