Воробьёв: СКА не имеет права играть дома вторым номером

Главный тренер СКА Илья Воробьёв поделился эмоциями после домашней победы над «Северсталью» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Хорошая, рабочая победа, меньшинство у нас хорошо отыграло. СКА играет дома хуже, чем на выезде? Разбираемся, но многие откатываются, ждут ошибки, а мы дома не имеем права играть вторым номером», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



В первом периоде команды не смогли порадовать болельщиков результативными бросками, а после первого перерыва Павел Дацюк отметился двумя заброшенными шайбами — сначала 40-летний хоккеист огорчил гостей в равных составах, а затем реализовал численный перевес. Голкипер СКА Игорь Шестёркин отыграл на ноль, отразив 30 бросков.

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