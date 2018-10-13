«Торпедо» уступило «Спартаку», проиграв в пятый раз подряд

«Торпедо» встречалось со «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Вадима Епанчинцева.



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В первом периоде зрители стали свидетелями трёх заброшенных шайб: на голы москвичей Ярослава Косова и Михаила Григорьева, реализовавшего численный перевес, подопечные Дэвида Немировски ответили результативным броском Павла Макаренко. На 52-й минуте преимущество красно-белых укрепил Каспарс Даугавиньш, и до конца матча этот счёт сохранился на табло.



«Спартак» прервал серию из трёх поражений. В свою очередь, нижегородский клуб проиграл в пятый раз подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.