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«Торпедо» уступило «Спартаку», проиграв в пятый раз подряд

«Торпедо» уступило «Спартаку», проиграв в пятый раз подряд
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» встречалось со «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Вадима Епанчинцева.

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В первом периоде зрители стали свидетелями трёх заброшенных шайб: на голы москвичей Ярослава Косова и Михаила Григорьева, реализовавшего численный перевес, подопечные Дэвида Немировски ответили результативным броском Павла Макаренко. На 52-й минуте преимущество красно-белых укрепил Каспарс Даугавиньш, и до конца матча этот счёт сохранился на табло.

«Спартак» прервал серию из трёх поражений. В свою очередь, нижегородский клуб проиграл в пятый раз подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2018, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
1 : 3
1:2, 0:0, 0:1
Спартак
Москва
0:1 – Косов – 07:29 (5x5), 1:1 – Макаренко (Баранцев) – 10:40 (4x5), 1:2 – Григорьев (Ганзл, Даугавиньш) – 11:15 (5x4), 1:3 – Даугавиньш (Ганзл, Филатов) – 51:20 (5x5)
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