Зарипов — об игре своего звена: в первом периоде не понимали, что делаем на льду

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов подвёл итоги победного матча с ХК «Сочи» (5:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«В целом по игре мы были достойны победы, не позволили сопернику многое сделать. В первую очередь, отмечу нашу оборону, защитники сегодня грамотно отыграли, не позволили сопернику почувствовать игру на нашем «пятаке».



Почти вся игра в зоне «Ак Барса» проходила в углах и за воротами. Грамотные контратаки, розыгрыши и голы привели к положительному результату. Как бы удивительно это не звучало, преимущество в четыре шайбы — это немало для нас. Очень рады, смогли реализовать созданные моменты, довести игру до победы и порадовать зрителей.



Игра моего звена? В первом периоде мы, если честно, вообще не понимали, что происходит, и что мы делаем на льду. В принципе, это уже не первая такая игра. Но ничего страшного, мы все втроём понимаем, что был небольшой спад. Сейчас я не скажу, что мы вышли на пик формы, но второй период получился положительным — забили два гола сразу друг за другом. Продолжаем работу в том же направлении», — приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса».