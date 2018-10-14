Михеев: «Авангард» получил хороший урок — соперника нужно уважать

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата с «Барысом», который состоится сегодня, 14 октября, начало — в 17:30 мск.

«Чем запомнилась первая игра? Не могу сказать, чем запомнилась, помню, мы дали слабину при счёте 3:0 в нашу пользу. Первый период тогда очень здорово провели, у них практически не было шансов. А потом начали что-то придумывать, видимо, хотели еще больше голов забить. Этому сопернику нельзя давать «воздуха».

Нужно всегда выкладываться на сто процентов, тут всё зависит от физической подготовки каждого. Все три периода надо проводить в одинаковых кондициях. Распределять силы – это значит где-то сэкономить. Но это не дело. Хватает ли сил на три периода – вопрос индивидуальный. Не могу говорить за других. Лично я чувствую себя неплохо. В начале сезона, бывало, если честно, что первый матч мне давался намного легче, чем второй и третий. Это я прямо чувствовал.

Готовимся обычно, ничего не поменяли. У нас больше в психологии дело. Считаю, из этих трех поражений самое обидное – от ЦСКА. Там была классная игра, но они были сильнее в деталях, в единоборствах. В Уфе мы пропустили трижды за пять минут, и потом было уже трудно вернуться. А со «Слованом» был звонок. Хотели, наверное, на одном коньке их обыграть, а соперника всегда нужно уважать. Это был хороший урок перед «Барысом». Сейчас все зависит только от нас, так было и есть. Меняется только тактика на игру. В остальном – мы выходим на лед и делаем своё дело», — цитирует Михеева официальный сайт клуба.