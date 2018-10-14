Стали известны составы минского «Динамо» и череповецкой «Северстали» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщают клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 14 октября, начало — в 17:00 мск.
«Динамо» Минск:
Энрот (Карнаухов);
Уиркош — Осипов, С. Костицын — Хауден — Пулккинен;
Хенкель — Лисовец, Буйницкий — Ковыршин — А. Костицын;
Евенко — Хохлов, Казионов — Китаров — Степанов;
Знахаренко — Бовбель, Дроздов — Волков — Когалев.
«Северсталь»:
Кулда — Куляш, Эштон — Бойчак — Яшин;
Васильев — Корнеев, Рыбин — Трубачёв — Бумагин;
Малевич — Верёвкин, Гераскин — Лапин — Юньков;
Лекомцев — Сычушкин, Монахов — Карлин — Захарчук.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Динамо» Мн — «Северсталь»: в составе гостей дебютирует Юньков