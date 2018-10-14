«Динамо» Мн — «Северсталь»: в составе гостей дебютирует Юньков

Стали известны составы минского «Динамо» и череповецкой «Северстали» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщают клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 14 октября, начало — в 17:00 мск.



«Динамо» Минск:



Энрот (Карнаухов);

Уиркош — Осипов, С. Костицын — Хауден — Пулккинен;

Хенкель — Лисовец, Буйницкий — Ковыршин — А. Костицын;

Евенко — Хохлов, Казионов — Китаров — Степанов;

Знахаренко — Бовбель, Дроздов — Волков — Когалев.



«Северсталь»:



Кулда — Куляш, Эштон — Бойчак — Яшин;

Васильев — Корнеев, Рыбин — Трубачёв — Бумагин;

Малевич — Верёвкин, Гераскин — Лапин — Юньков;

Лекомцев — Сычушкин, Монахов — Карлин — Захарчук.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19