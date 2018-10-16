В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома разгромил «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:3 (3:1, 3:0, 1:2).

Нападающий «Монреаля» Томаш Плеканец провёл 1000-й матч в НХЛ. В исторической для себя встрече чешский форвард отметился заброшенной шайбой. В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 1 (1+0) очко в двух матчах при показателе полезности «0». За карьеру в лиге уроженец Кладно забросил 233 шайбы и сделал 375 результативных передач при полезности «+55». Томаш проводит 18-й сезон в составе «Канадиенс».

Чешский форвард стал 11-м представителем своей страны, достигшим такой отметки. Рекордсменом является Яромир Ягр (1733 матча), в топ-3 также входят Роман Хамрлик (1395) и Бобби Холик (1314).

«Монреаль» с семью очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт», уступивший шестой раз подряд, на 15-й позиции.