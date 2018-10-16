Михайлис: даже вдвоём у Кокорина и Мамаева не было бы шансов против Рыспаева

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис прокомментировал инциденты с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Что-то смотрел. Трудно комментировать ситуацию. Конечно, если было правонарушение, за него должно последовать адекватное наказание. Поэтому пусть решают соответствующие органы. Другое дело, что оступиться может каждый, поэтому неправильно, когда все подряд осуждают их и дают нелицеприятные характеристики. Уверен, они давно пожалели о содеянном. И теперь уже пусть следствие и суд разбираются, что делать.

Были бы у них шансы против Расыпаева? Я думаю, что Дамир не стал бы драться за пределами льда. Он в жизни совершенно сдержанный человек. Но если представить, что они встретились на льду, то даже вдвоём против Рыспаева у них не было бы шансов — слишком уникальный он человек в своём амплуа. Но Кокорину с Мамаевым лучше не идти ни в борьбу, ни в хоккей. Они уже выбрали себе профессию — пусть там хорошо делают своё дело. Каждый должен выполнять то, что умеет лучше всего», — приводят слова Михайлиса «Известия».

Напомним, 8 октября Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, который после инцидента был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.