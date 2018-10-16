«Трактор» — «Сибирь»: стали известны составы на первый матч Тертышного

Стали известны составы челябинского «Трактора» и новосибирской «Сибири» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 октября, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Челябинцы проводят первый матч под руководством Алексея Тертышного.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Никитин, Бергстрём — Щехура — Энлунд;

Рясенский — Шинин, Лапенков — Полыгалов — Глинкин;

Исаев — Бородкин, Кравцов — Рыбаков — Кокуёв;

Хлыстов, Шаров — Стоу — Шолохов, Ерофеев.



«Сибирь»:



Тейлор (Красиков);

Логинов — Алексеев, Саюстов — Дугин — Бертран;

Савченко — Воробей, Казаков — Комаров — Михайлов;

Морозов — Демидов, Яковлев — Романцев — Шаров;

Наумов — Игнатович, Пешехонов — Бодров — Ткаченко.