Стали известны составы челябинского «Трактора» и новосибирской «Сибири» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 16 октября, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Челябинцы проводят первый матч под руководством Алексея Тертышного.
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Никитин, Бергстрём — Щехура — Энлунд;
Рясенский — Шинин, Лапенков — Полыгалов — Глинкин;
Исаев — Бородкин, Кравцов — Рыбаков — Кокуёв;
Хлыстов, Шаров — Стоу — Шолохов, Ерофеев.
«Сибирь»:
Тейлор (Красиков);
Логинов — Алексеев, Саюстов — Дугин — Бертран;
Савченко — Воробей, Казаков — Комаров — Михайлов;
Морозов — Демидов, Яковлев — Романцев — Шаров;
Наумов — Игнатович, Пешехонов — Бодров — Ткаченко.
«Трактор» — «Сибирь»: стали известны составы на первый матч Тертышного