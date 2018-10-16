«Металлург» — «Салават Юлаев»: Кадейкин шикарно разобрался с Кошечкиным

В первом периоде матча магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева» шикарную шайбу удалось забросить нападающему команды гостей Александру Кадейкину.



На 11-й минуте встречи Кадейкин получил возможность выйти «1 в 0», с помощью шикарной техники легко разобравшись с голкипером «Металлурга» Василием Кошечкиным.



В матче продолжается первый период, счёт 1:0 в пользу подопечных Николая Цулыгина.

Кадейкин сотворил шедевр. Он мог лежать дома с травмой, но выбрал хоккей Ещё у него семь матчей подряд с положительным показателем полезности.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Александра Кадейкина также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги



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