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«Металлург» — «Салават Юлаев»: Кадейкин шикарно разобрался с Кошечкиным

«Металлург» — «Салават Юлаев»: Кадейкин шикарно разобрался с Кошечкиным
Хоккей / КХЛ

В первом периоде матча магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева» шикарную шайбу удалось забросить нападающему команды гостей Александру Кадейкину.

На 11-й минуте встречи Кадейкин получил возможность выйти «1 в 0», с помощью шикарной техники легко разобравшись с голкипером «Металлурга» Василием Кошечкиным.

В матче продолжается первый период, счёт 1:0 в пользу подопечных Николая Цулыгина.

Кадейкин сотворил шедевр. Он мог лежать дома с травмой, но выбрал хоккей
Ещё у него семь матчей подряд с положительным показателем полезности.

Посмотреть видео заброшенной шайбы Александра Кадейкина также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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