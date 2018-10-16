Яндач: «Металлург» 50 минут играл здорово, но голы делаем себе сами

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился эмоциями от поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:2 ОТ).



«Мы сегодня 50 минут очень здорово играли. Первые десять минут делали ошибки, потом команда уже начала играть, только могу сказать спасибо ребятам за сегодняшнюю работу, сделали почти 50 бросков, было намного больше лучших моментов, чем в прошлой игре. Опять же хорошо, что опасности добавляли Мозякин и Кулёмин, звенья были получше. Но при нашей игре мы опять делаем индивидуальные ошибки, мы сами себе делаем голы. Сегодня проиграли, но если команда будет играть так, как во втором и третьем периодах, то будет хорошо.



Возвращение Кулёмина и Мозякина? Как я уже говорил, они опытные игроки, это было видно в игре. Помогали. Кулёмину было тяжело — немногим больше месяца не играл, но действовал хорошо», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Металлург» потерпел третье поражение подряд, уступив «Салавату Юлаеву»