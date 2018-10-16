Тертышный: «Трактор» возвращается к игре прошлого сезона, с уклоном в оборону

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с «Сибирью» (2:1 Б).



«Первый период был хорошим сегодня в нашем исполнении, во втором подзахлебнулись, много играли в обороне. В третьем периоде пропустили гол, но хорошо, что не бросились отыгрываться. Сейчас надо настраивать ребят на правильную игру в обороне, а уже от этого будем строить нашу атаку. Опять же, матч получился равным. Спасибо ребятам, кто играл в меньшинстве — молодцы, выстояли. Хорошо сыграли на буллитах. Ребят хочу поздравить с победой, выполнили всё, что обговаривали за эти три дня.



Молодёжь? У нас есть система, будем давать шансы, но играть будут сильнейшие. Оборонительный стиль? Я бы сказал, с уклоном на оборону. Мы возвращаемся к старым схемам, наработанным в прошлом сезоне. В прошлом сезоне это принесло результат, поэтому с тренерским штабом решили, что не нужно ничего выдумывать. Мне дали три матча? Знаете, в эти дни я не читал прессу, мне это неинтересно. На данном этапе постараюсь сделать всё, что смогу. Ну, а если три матча или больше — тут, как говорится, как Бог даст», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Трактор» одолел «Сибирь», выиграв дебютный матч под руководством Тертышного