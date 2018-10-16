Андриевский — об ошибках Игнатовича: у «Сибири» играют все, кто здоров

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский подвёл итоги матча с «Трактором» (1:2 Б).



«Не очень хорошо сыграли в первом периоде, соперник был мобильнее и быстрее. В принципе, здесь всё объяснимо — у нас шестая игра за 12 дней, „Трактор“ отдыхал. Где-то повезло, где-то вратарь хорошо сыграл. По большому счёту, игра могла закончиться в первом периоде, хорошо, что не пропустили. Второй и третий периоды провели намного лучше, где-то даже преимущество было. Могли выиграть в овертайме, но большинство — наша ахиллесова пята.



Игнатович ошибался, но продолжал выходить на лёд? На данный момент у нас играли все, кто здоров, а насчёт ошибок — все ошибаются, покажите мне того, кто не ошибается. Только два легионера в составе? У нас один травмирован, а больше нет. Вы что, не в курсе? », — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Трактор» одолел «Сибирь», выиграв дебютный матч под руководством Тертышного