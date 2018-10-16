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Рижское «Динамо» уступило «Амуру», у Аликина — «сухарь»

Рижское «Динамо» уступило «Амуру», у Аликина — «сухарь»
Хоккей / КХЛ

Рижское «Динамо» на домашней арене потерпело поражение во встрече с хабаровским «Амуром», встреча завершилась со счётом 0:1. Подопечные Гиртса Анкипанса выиграли только один матч из восьми последних.

Счёт во встрече был открыт уже на третьей минуте, нападающий гостей Павел Дедунов убежал «1 в 0» в меньшинстве, обыграв Кристерса Гудлевскиса. Больше шайб в матче зрители не увидели. Голкипер хабаровского коллектива Евгений Аликин оформил «сухарь», отразив 34 броска.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2018, вторник. 19:00 МСК
Динамо Р
Рига
0 : 1
0:1, 0:0, 0:0
Амур
Хабаровск
0:1 – Дедунов (Йордан, Железков) – 02:31 (4x5)

Посмотреть видео с заброшенной шайбой и опасными моментами встречи рижского «Динамо» и «Амура» также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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